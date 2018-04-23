Валерия отметила 50-летие масштабным концертом на сцене Крокус Сити Холла. А после премьеры программы К Солнцу с артисткой встретился корреспондент Dni.Ru.

Валерия отметила 50-летие масштабным на сцене "Крокус Сити Холла". А после премьеры программы "К Солнцу" с артисткой встретился корреспондент Dni.Ru.Эту , как признается артистка, она начала обсуждать с режиссером еще два года назад, а непосредственно постановка заняла полгода плотной работы. "В итоге 99 процентов того, что мы задумали, удалось осуществить. Самым же сложным для меня оказались полеты над сценой, потому что я очень боюсь высоты", – призналась Валерия.Вместе с ней на сцену выходила Анна Шульгина – мама и дочь спели дуэтом. А вот сын-пианист Арсений в этот раз на сцене не появился. "В моей прошлой программе его появление было оправдано – он был маленький и всем было интересно на него смотреть, к тому же его программа вписывалась в исполняемый мною репертуар, а теперь у меня другое по концепции шоу и его присутствие было странным, – пояснила Валерия. – К тому же он сам видит себя немного иначе. И притягивать его появление в рамках шоу за ушли мне не хотелось".Подготовка масштабного стоила артистке больших физических затрат. "Последний месяц каждый день я вставала в 8 утра, шла на силовую тренировку, потом ехала на музыкальную репетицию, потом на танцевальный класс, и возвращалась домой только в 12 ночи, – вспоминает артистка. – Питалась же я в машине, жилами перекусами, поскольку времени на полноценный прием пищи не было вообще".Жизнь в подобном ритме "на износ", конечно, сказалась на самочувствии артистки. "Я приболела, и врачи сказали, что срочно надо поднимать гемоглобин, – призналась Валерия. – Мне посоветовали купить и есть печень трески. Это такая жирная гадость, что просто б-р-р! Но я съела целую банку".