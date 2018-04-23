ВТБ перевел основные IT-системы обслуживания розничного бизнеса банка на новую катастрофоустойчивую модель, которая гарантирует работоспособность и полную защиту данных клиентов от потерь ..

ВТБ перевел основные IT-системы обслуживания розничного бизнеса банка на новую катастрофоустойчивую модель, которая гарантирует работоспособность и полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации.Информационные системы банка зарезервировали на базе двух геораспределенных дата-центров. Обе площадки являются активными, и их ресурсы будут доступны в штатном режиме. В периоды пиковых нагрузок банк может поддерживать высокую доступность своих сервисов, не увеличивая время ожидания клиентов и сотрудников.Сохранность данных обеспечена на большинстве критичных систем, включая АБС, систему противодействия мошенничеству, процессинг, CRM и систему дистанционного банкинга, обеспечивающую онлайн-подключения физических лиц.В случае внештатной ситуации записанная в базы данных аварийной площадки информация будет задублирована в резервном дата-центре без каких-либо потерь.Сергей Баранов, руководитель департамента информационных технологий ВТБ - старший вице-президент, отметил: «Учитывая современные риски, для банка очень важно гарантировать надежность хранения данных в любой ситуации. Новая модель катастрофоусточивости позволяет не прерывать рабочие процессы в случае внештатной ситуации. В результате мы повысили надежность IТ-инфраструктуры и обеспечили необходимую стабильность функционирования банковских сервисов».Проект реализуется компанией «Инфосистемы Джет».Вадим Соколов, директор департамента по работе с банками «Инфосистемы Джет», которая реализует проект, комментирует: «Гарантированная стабильная работа всех систем банка без каких-либо сбоев – это первостепенная задача для ИТ, ведь клиенту в любой момент может понадобиться тот или иной банковский сервис. За первые месяцы проекта мы смогли перевести несколько десятков ключевых для бизнеса систем на новую модель, и в настоящее время продолжаем обеспечивать резервирование ряда других информационных систем банка».