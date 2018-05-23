Основной вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро не сможет сыграть на чемпионате мира. Голкипер Манчестер Юнайтед получил повреждение и покинул расположение команды.

Основной вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро не сможет сыграть на чемпионате мира. Голкипер "Манчестер Юнайтед" получил повреждение и покинул расположение команды.Серхио Ромеро повредил связки колена и будет вынужден пропустить чемпионат мира. Окончательный диагноз будет поставлен после углубленного обследования. Однако главному тренеру южноамериканцев Хорхе Сампаоли придется внести коррективы в заявку сборной Аргентины. Вратарскую бригаду составят Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси") и Науэль Гусман (УАНЛ).Серхио Ромеро дебютировал в воротах сборной Аргентины в 2009 году. В 2010 и 2014 годах он выступал на чемпионатах мира. Всего на счету Ромеро 94 матча в составе национальной команды.