Автоматические дачные ворота жителя Москвы сами подписались
на платные услуги МТС. Электронное реле ворот со встроенной сим-картой
умудрилось каким-то образом отправить несколько СМС.
Автоматические дачные ворота жителя Москвы сами подписались
на платные услуги МТС. Электронное реле ворот со встроенной сим-картой
умудрилось каким-то образом отправить несколько СМС.
Блогер Алексей Надежин в ЖЖ, что осенью 2017 года
он оснастил ворота на своей даче GSM-реле, для работы которых использовалась
SIM-карта МТС. В апреле ворота перестали открываться. Выяснилось, что на карте
нулевой баланс.
Дачник обратился к сотовому оператору и выяснил, что реле
ворот с согласия владельца сим-карты подписалось на три платных сервиса. В
настройках реле таких функций нет и сделать это без размещения сим-карты в
телефонном аппарате невозможно.
В техподдержке МТС Надежину рассказали, что с его номера
были подключены услуги "Автоновости стоимостью 4 рубля в сутки, "Полезные
советы от МТС-Инфо" за 7 рублей и Hi-Tech Новости за 4 рубля в день. Оператору
пришлось вернуть 228 рублей на счет SIM-карты, но ответа на вопрос – как такое
могло произойти – блогер в итоге не получил.
Представители МТС рассказали изданию vc.ru, что специалисты
компании провели необходимые работы, чтобы подобные случай не повторились с
другими воротами и устройствами и механизмами, в которых используются сим-карты.
Также в компании порекомендовали использовать специальные комплекты "Умное
устройство", которые предназначены для систем умного дома, передатчиков и
сигнализаций.