Автоматические дачные ворота жителя Москвы сами подписались на платные услуги МТС. Электронное реле ворот со встроенной сим-картой умудрилось каким-то образом отправить несколько СМС.

Автоматические дачные ворота жителя Москвы сами подписалисьна платные услуги МТС. Электронное реле ворот со встроенной сим-картойумудрилось каким-то образом отправить несколько СМС.Блогер Алексей Надежин в ЖЖ, что осенью 2017 годаон оснастил ворота на своей даче GSM-реле, для работы которых использоваласьSIM-карта МТС. В апреле ворота перестали открываться. Выяснилось, что на картенулевой баланс.Дачник обратился к сотовому оператору и выяснил, что релеворот с согласия владельца сим-карты подписалось на три платных сервиса. Внастройках реле таких функций нет и сделать это без размещения сим-карты втелефонном аппарате невозможно.В техподдержке МТС Надежину рассказали, что с его номерабыли подключены услуги "Автоновости стоимостью 4 рубля в сутки, "Полезныесоветы от МТС-Инфо" за 7 рублей и Hi-Tech Новости за 4 рубля в день. Операторупришлось вернуть 228 рублей на счет SIM-карты, но ответа на вопрос – как такоемогло произойти – блогер в итоге не получил.Представители МТС рассказали изданию vc.ru, что специалистыкомпании провели необходимые работы, чтобы подобные случай не повторились сдругими воротами и устройствами и механизмами, в которых используются сим-карты.Также в компании порекомендовали использовать специальные комплекты "Умноеустройство", которые предназначены для систем умного дома, передатчиков исигнализаций.