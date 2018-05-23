Дочь экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Юлия записала первое видеообращение после отравления. Она выступила с заявлением по поводу произошедшего с
ней и дальнейших планов.
Дочь экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Юлия записала первое видеообращение после отравления. Она выступила с заявлением по поводу произошедшего с
ней и дальнейших планов.
По словам девушки, она надеется вернуться на родину. Также
она рассказала, что признательна российскому посольству в Великобритании за
предложенную помощь. При этом Юлия добавила, что воспользоваться ею не хочет.
"Я не хочу прибегать к их
услугам", – надменно заявила девушка информационному агентству Reuters. Но о России
Скрипаль все-таки думает. "В долгосрочной перспективе я надеюсь
вернуться домой в свою страну", – цитирует Юлию
В интервью она подчеркнула, что никто не должен и не может говорить за нее и за ее отца, кроме них самих. Юлия
заявила, что отравление, которое она называет попыткой убийства, перевернуло ее
жизнь с ног на голову, а выздоровление было долгим и очень
болезненным.
"Я прошу всех уважать мою
личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам нужно время, чтобы
восстановиться после всего, что случилось", – сказала Скрипаль. Она намерена заботиться
об отце до его полного выздоровления.
Дочь Сергея Скрипаля
назвала фантастическим везением то, что им удалось остаться в живых. Методы,
которыми их с отцом лечили британские специалисты, она охарактеризовала как
ужасные. "Лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим",
– заявила она. Находясь в Лондоне, Юлия говорила
на русском языке, а затем передала Reuters рукописный перевод своего
заявления на английский.
В коротком видеообращении
заметно, как Юлия волнуется. В ролике присутствует несколько "склеек". Судя по
всему, записать задуманное сразу ей не удалось. Похоже, что Скрипаль выучила
речь, однако говорит дрожащим голосом и запинаясь.
Отметим, 33-летняя Юлия Скрипаль была в коме на протяжении 20
дней. В настоящее время она находится под защитой Великобритании. Место, где
записывалось заявление дочери Скрипаля, засекречено. Девушка покинула больницу еще в апреле. О
дальнейших планах Скрипалей в данный момент ничего не известно.
Напомним, бывшего
шпиона и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это
спровоцировало крупный международный скандал. Лондон набросился на Москву с
обвинениями, не приводя никаких доказательств.