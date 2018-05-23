Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия записала первое видеообращение после отравления. Она выступила с заявлением по поводу произошедшего с ней и дальнейших планов.

Дочь экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля Юлия записала первое видеообращение после отравления. Она выступила с заявлением по поводу произошедшего сней и дальнейших планов.По словам девушки, она надеется вернуться на родину. Такжеона рассказала, что признательна российскому посольству в Великобритании запредложенную помощь. При этом Юлия добавила, что воспользоваться ею не хочет."Я не хочу прибегать к ихуслугам", – надменно заявила девушка информационному агентству Reuters. Но о РоссииСкрипаль все-таки думает. "В долгосрочной перспективе я надеюсьвернуться домой в свою страну", – цитирует ЮлиюВ интервью она подчеркнула, что никто не должен и не может говорить за нее и за ее отца, кроме них самих. Юлиязаявила, что отравление, которое она называет попыткой убийства, перевернуло еежизнь с ног на голову, а выздоровление было долгим и оченьболезненным."Я прошу всех уважать моюличную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам нужно время, чтобывосстановиться после всего, что случилось", – сказала Скрипаль. Она намерена заботитьсяоб отце до его полного выздоровления.Дочь Сергея Скрипаляназвала фантастическим везением то, что им удалось остаться в живых. Методы,которыми их с отцом лечили британские специалисты, она охарактеризовала какужасные. "Лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим",– заявила она. Находясь в Лондоне, Юлия говорилана русском языке, а затем передала Reuters рукописный перевод своегозаявления на английский.В коротком видеообращениизаметно, как Юлия волнуется. В ролике присутствует несколько "склеек". Судя повсему, записать задуманное сразу ей не удалось. Похоже, что Скрипаль выучиларечь, однако говорит дрожащим голосом и запинаясь.Отметим, 33-летняя Юлия Скрипаль была в коме на протяжении 20дней. В настоящее время она находится под защитой Великобритании. Место, гдезаписывалось заявление дочери Скрипаля, засекречено. Девушка покинула больницу еще в апреле. Одальнейших планах Скрипалей в данный момент ничего не известно.Напомним, бывшегошпиона и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Этоспровоцировало крупный международный скандал. Лондон набросился на Москву собвинениями, не приводя никаких доказательств.