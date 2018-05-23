Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с официальным визитом в Россию с 24 по 25 мая. Он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с официальным визитом в Россию с 24 по 25 мая. Он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Стало известно, что вместе ссупругом навестит нашу страну и первая леди Франции, 65-летняя Бриджит Макрон. Параприбудет в Санкт-Петербург."Президент Французской республики господин Эммануэль Макрон с госпожойБрижит Макрон посетит с официальным визитом 24 и 25 мая 2018 годаСанкт-Петербург и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)", – передаеттелеканал телеканал "МИР24" соссылкой на посольствоФранции в России.ПрезидентФранции с супругой планируют посетить Пискаревское мемориальное кладбище,почтив память жертв блокады Ленинграда. Также Эммануэль и Бриджит станут гостямигала-вечера в Екатерининском дворце.Президенты России и Франции в рамках официального визита обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальныемеждународные и региональные вопросы. Центральным событием ПМЭФ-2018 станет пленарное заседание с участием Владимира Путина,Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и гендиректораМеждународного валютного фонда Кристин Лагард. Известно и то, что французский ироссийский лидерыпланируют обсудить иранскую ядерную сделку, Сирию и Украину.