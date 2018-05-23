Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с официальным визитом в Россию с 24 по 25 мая. Он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с официальным визитом в Россию с 24 по 25 мая. Он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Стало известно, что вместе с
супругом навестит нашу страну и первая леди Франции, 65-летняя Бриджит Макрон. Пара
прибудет в Санкт-Петербург.
"Президент Французской республики господин Эммануэль Макрон с госпожой
Брижит Макрон посетит с официальным визитом 24 и 25 мая 2018 года
Санкт-Петербург и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)", – передает
телеканал телеканал "МИР24" со
ссылкой на посольство
Франции в России.
Президент
Франции с супругой планируют посетить Пискаревское мемориальное кладбище,
почтив память жертв блокады Ленинграда. Также Эммануэль и Бриджит станут гостями
гала-вечера в Екатерининском дворце.
Президенты России и Франции в рамках официального визита обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные
международные и региональные вопросы. Центральным событием ПМЭФ-2018 станет пленарное заседание с участием Владимира Путина,
Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и гендиректора
Международного валютного фонда Кристин Лагард. Известно и то, что французский и
российский лидеры
планируют обсудить иранскую ядерную сделку, Сирию и Украину.