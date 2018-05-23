ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшего без вести Волкова Владислава Алексеевича, 1967 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшего без вести Волкова Владислава Алексеевича, 1967 года рождения, жителя г. Москвы, который в 12-00 14 мая 2018 года ушел из дома на Чертановской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50-52 года, рост 170 см, худощавого телосложение, волосы русые с сединой.Был одет: черная джинсовая куртка, синие джинсы, футболка темно-зеленого цвета, спортивные сандали.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22