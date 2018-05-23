Два тренера-качка устроили потасовку в столичном фитнес-клубе, которая закончилась серьезными травмами. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Два тренера-качка устроили потасовку в столичном фитнес-клубе, которая закончилась серьезными травмами. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.Сообщается, что 30-летний Андрей Шевцов положил личную папку с записями о тренировках в шкафчик 39-летнего Романа Козлова. Последний решил, что из-за этого может возникнуть путаница и сделал коллеге замечание.Кроме того, он сослался на то, что у каждого тренера имеется в распоряжении свой шкафчик и в порыве эмоций громко хлопнул дверцей, передает "Московский комсомолец". Это послужило искрой для конфликта, и мужчины пошли выяснять отношения на улицу.Уже там Козлов ударил оппонента по голове и после этого спокойно удалился. Покалеченный Шевцов пошел в туалет, где на какое-то время потерял сознание. Заметившие это коллеги вызвали скорую помощь.Медики диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы головы, в том числе ушиб мозга. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося. При этом заявления от самого Андрея Шевцова правоохранителям не поступало.Также стало известно, что Шевцов —мастер спорта по народному жиму лежа, а его специализация – набор мышечной массы. В свою очередь, Козлов оказался призером чемпионата Европы по бодибилдингу.