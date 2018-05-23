У юноши остановилось сердце

У юноши остановилось сердцеНа военных сборах в Ковровском районе скончался десятиклассник. По предварительной информации, у юноши остановилось сердце во время кросса на один километр.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, трагедия произошла во вторник, 22 мая. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть подростка. До сборов мальчик успешно прошел медицинскую комиссию.Обстоятельства происшествия будет выяснять военный следственный отдел СКР.