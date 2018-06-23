Бывшая участница телепроекта Дом-2 Алена Водонаева на своей странице в Instagram рассказала об экстренной операции, которую провели ее матери. На следующий день девушка отправилась в Санкт-Петербург.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram рассказала об экстренной операции, которую провели ее матери. На следующий день девушка отправилась в Санкт-Петербург.Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками в Instagram душераздирающей историей про свою мать. Она рассказала, что женщина много лет наблюдалась в платных клиниках, однако там врачи не смогли вовремя поставить ей точный диагноз. Когда она решила сменить специалистов, выяснилось, что женщине требовалась срочная помощь специалистов."А ведь мы с мамой просто приехали на обследование на обычную, плановую диагностику, клинику выбрав по хорошей рекомендации. И я КОСМОС благодарю за то, что мы оказались там в этот день. Сразу оттуда маму отправили на операцию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Алена Водонаева.По ее словам, серьезных неприятностей удалось избежать. "Сразу скажу, что с мамой все в порядке. Мы просто успели 🙏", – заметила она. Диагноза. потребовавшего столь экстренной операции, звезда "Дома-2" не озвучила.Отметим, на следующий день Алена Водонаева рассказала о том. что едет в Санкт-Петербург, где ей предстоит три интенсивных дня съемок. Кроме того, она надеется попасть на знаменитый праздник выпускников школ Северной Столицы "Алые паруса"."Я никогда не присутствовала на этом чудесном празднике. Не знаю ещё получится ли в этот раз? 🤔 Кто-нибудь из друзей катается на воде вечером?", – обратилась она к своим подписчикам.