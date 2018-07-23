В результате происшествия пострадавших нет.

Сегодня ночью в квартиру, арендуемую тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин с которыми были их два несовершеннолетних сына. Мужчины стали требовать у женщин деньги, которые им якобы был должен их знакомый, ранее проживавший в этой квартире.В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри.Принятыми мерами полицией совместно с Росгвардией мужчины были задержаны. В результате происшествия пострадавших нет.По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.