Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у президента России Владимира Путина после саммита в Хельсинки, уехал в Россию. Вместе с журналистом посмотреть Москву и Санкт-Петербург отправилась его супруга.

Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у президента России Владимира Путина после саммита в Хельсинки, уехал в Россию. Вместе с журналистом посмотреть Москву и Санкт-Петербург отправилась его супруга.По словам журналиста, перед поездкой у него были "некоторые сомнения". "Но я подумал: "Почему бы и нет?" – признался Уоллес.Кроме того, журналист рассказал, что после трансляции интервью с Путиным по российскому телевидению, его стали узнавать в лицо на улице, передает . При этом, как отметил Уоллес, во время отдыха его никто не беспокоил. "Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого", – заявил ведущий.Информация дополняется.