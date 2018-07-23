С 11 часов 24 июля вводится ограничение движения транспорта на подъездной дороге к Иваново от трассы М-7 в черте Владимира.

В рамках реализации проекта капитального ремонта федеральной автодороги М-7 «Волга» - подъезд к г. Иваново» с 11 часов 24 июля т.г. на участке с 16 по 18 км (от поворота на Содышку до моста через р. Рпень) вводится ограничение в движении транспортных средств: проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной в каждом направлении), максимальная скорость движения ограничена 40 км/ч.Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и дорожной разметки.