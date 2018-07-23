Режиссер Илья Леутин собирается снять в документальном фильме о колоколах России Андрея Малахова. Кинодеятель объяснил, что предпочел скандально известного телеведущего батюшке, поскольку ориентирован на молодежь.

Режиссер Илья Леутин собирается снять в документальном фильме о колоколах России Андрея Малахова. Кинодеятель объяснил, что предпочел скандально известного телеведущего батюшке, поскольку ориентирован на молодежь.Режиссер и сценарист будущей картины Илья Леутинв Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по неигровому кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов, рассказал подробности своей работы над новым документальным проектом о колоколах России.Фильм, к слову, так и будет называться – "Колокола России". Леутин отметил, что, когда заинтересовался этой темой, то обнаружил, что по этому предмету крайне мало информации. "Есть договоренность с ведущим Андреем Малаховым", – сообщил режиссер. По его словам, Малахов же ведет переговоры с телеканалом "Россия", где может быть показан фильм.Леутин объяснил, почему выбрал именно Андрея Малахова в качестве ведущего. Режиссер рассказал, что его не заинтересовал формат, когда "батюшка стоит на колокольне и рассказывает про колокола", компетентно передает . "Мы ориентируемся на интернет-каналы, на молодежь", – добавил режиссер.Создатель картины отметил, что намерен создать видеоэнциклопедию про колокола. Илья Леутин поведал, что будет несколько разных героев – начиная с кузнецов и звонарей и заканчивая композиторами, которые пишут музыку специально для колоколов. Отметим, что пока сам Андрей Малахов никак не прокомментировал свое участие в новом проекте, который сильно отличается по формату от того, чем он привык заниматься.