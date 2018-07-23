Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрацииКостромичи, получающие услуги от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, на сутки останутся без горячей воды.Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Воду отключат с 22 часов 25 июля 22.00 26 июля.С 24 по 27 июля снабжение не будет у потребителей от котельной на улице Никитская, 47б. Горячую воду отключат у жителей улиц Никитской, Скворцова, Шагова, 1,2,3-м Сосновных проездах.Это связано с ремонтом на газораспределительной станции.