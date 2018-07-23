История любовных отношений Михаила Шаца и
Татьяны Лазаревой не так проста, как нам ее представляют. Юмористы не могут быть вместе, но и разбежаться навсегда у них уже не получится.
История любовных отношений Михаила Шаца и
Татьяны Лазаревой не так проста, как нам ее представляют. Юмористы не могут быть вместе, но и разбежаться навсегда у них уже не получится.
"Чтобы вот так разъехаться и два
года жить порознь, отношения должны быть уже на определенной стадии. Так не
бывает, чтобы люди отдалились друг от друга на тысячи километров, прожив до
этого 20 лет в браке. Даже если они видятся раз в несколько месяцев для
поддержания теплых личных семейных отношений, этого недостаточно", – сказала Dni.Ru .
Для гадалки очевидно, что в паре
выбрана определенная модель поведения "на публику", поэтому кажется, что у них
все в порядке. Но это не совсем так. "У Татьяны есть обида на Россию, переезд в
Испанию и уединение связаны и с этой ситуацией в том числе. Но в более
глобальном смысле – у Татьяны личный экзистенциальный кризис. Она говорит, что и
там работы нет, и тут работы нет, поэтому уж лучше быть в Испании. Тем более,
что дочь артистки учится за границей. Но на самом деле отсутствие работы и
более комфортные условия – это не основная причина переезда", – уверена
Абравитова.
Корреспондент Dni.Ru спросил у медиума, почему же даже
супруг не удержал Татьяну на Родине? "Потому что в их отношениях есть и
определенные разногласия, и общая усталость друг от друга, – ответила она. – Татьяне
сейчас необходима смена картинки. Вместе с Михаилом они уже, скорее всего, не
будут. При этом Михаила и Татьяну связывают долгие годы брака, поэтому они
испытывают крепкую родственную связь, поэтому и просто разбежаться навсегда они
уже тоже не в состоянии".