История любовных отношений Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой не так проста, как нам ее представляют. Юмористы не могут быть вместе, но и разбежаться навсегда у них уже не получится.

История любовных отношений Михаила Шаца иТатьяны Лазаревой не так проста, как нам ее представляют. Юмористы не могут быть вместе, но и разбежаться навсегда у них уже не получится."Чтобы вот так разъехаться и двагода жить порознь, отношения должны быть уже на определенной стадии. Так небывает, чтобы люди отдалились друг от друга на тысячи километров, прожив доэтого 20 лет в браке. Даже если они видятся раз в несколько месяцев дляподдержания теплых личных семейных отношений, этого недостаточно", – сказала Dni.Ru .Для гадалки очевидно, что в паревыбрана определенная модель поведения "на публику", поэтому кажется, что у нихвсе в порядке. Но это не совсем так. "У Татьяны есть обида на Россию, переезд вИспанию и уединение связаны и с этой ситуацией в том числе. Но в болееглобальном смысле – у Татьяны личный экзистенциальный кризис. Она говорит, что итам работы нет, и тут работы нет, поэтому уж лучше быть в Испании. Тем более,что дочь артистки учится за границей. Но на самом деле отсутствие работы иболее комфортные условия – это не основная причина переезда", – уверенаАбравитова.Корреспондент Dni.Ru спросил у медиума, почему же дажесупруг не удержал Татьяну на Родине? "Потому что в их отношениях есть иопределенные разногласия, и общая усталость друг от друга, – ответила она. – Татьянесейчас необходима смена картинки. Вместе с Михаилом они уже, скорее всего, небудут. При этом Михаила и Татьяну связывают долгие годы брака, поэтому онииспытывают крепкую родственную связь, поэтому и просто разбежаться навсегда ониуже тоже не в состоянии".