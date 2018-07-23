Глава государства поддержал программу госгарантий по онкологии. В нее с 2021 года могут включить протонную терапию.
Глава государства поддержал программу госгарантий по онкологии. В нее с 2021 года могут включить протонную терапию.
Минздрав
разработал программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает .
К ее созданию причастны 60 ведущих профессоров и онкологов. Реализация
программы позволит вывести отечественную медицину на новый уровень, заявила в
ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Вероника
Скворцова.
Первый этап
программы предусматривает формирование "тотальной настороженности через
онкоскрининги". Далее происходит непосредственно лечение больного раком. "Хорошо.
Программа хорошая, конечно", – сказал Путин, выслушав министра.
Она
отметила, что в настоящее время в стране выявляемость онкозаболеваний ниже, чем
в Европе, а смертность при этом выше. Россия намерена достичь европейских
показателей к 2024 году, сообщает . Планируется, что пациентов будут лечить
по международным протоколам. Уже разработаны 77 клинических рекомендаций, внутри
них 940 моделей лечения пациентов. Глава
ведомства добавила, что через три года в программу может войти раздел протонной
терапии, что считает самым высоким уровнем ядерной медицины.