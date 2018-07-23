Глава государства поддержал программу госгарантий по онкологии. В нее с 2021 года могут включить протонную терапию.

Глава государства поддержал программу госгарантий по онкологии. В нее с 2021 года могут включить протонную терапию.Минздравразработал программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает .К ее созданию причастны 60 ведущих профессоров и онкологов. Реализацияпрограммы позволит вывести отечественную медицину на новый уровень, заявила входе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства ВероникаСкворцова.Первый этаппрограммы предусматривает формирование "тотальной настороженности черезонкоскрининги". Далее происходит непосредственно лечение больного раком. "Хорошо.Программа хорошая, конечно", – сказал Путин, выслушав министра.Онаотметила, что в настоящее время в стране выявляемость онкозаболеваний ниже, чемв Европе, а смертность при этом выше. Россия намерена достичь европейскихпоказателей к 2024 году, сообщает . Планируется, что пациентов будут лечитьпо международным протоколам. Уже разработаны 77 клинических рекомендаций, внутриних 940 моделей лечения пациентов. Глававедомства добавила, что через три года в программу может войти раздел протоннойтерапии, что считает самым высоким уровнем ядерной медицины.