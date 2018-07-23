Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

Об этом сообщили в пресс-службе администрации городаВозле пруда на улице Комиссарова во Владимире сносят незаконно установленные гаражи.Как сообщают в пресс-службе городской администрации, кампания по демонтажу началась в понедельник, 23 июля. Ранее власти уже снесли 130 нелегальных конструкций.За работами следит глава Фрунзенского района города Николай Маркин. Он рассказал, что многие жители используют гаражи как склад старых и ненужных вещей. Работы идут в рамках регламента: если в течение двух месяцев никто не реагирует на вывешенное объявление, то начинается принудительный демонтаж.