Трагедии произошли на реках Унжа и Кусца

Трагедии произошли на реках Унжа и КусцаЗа выходные в Костромской области утонули двое мужчин.Одна из трагедий произошла на реке Унжа в Кологривском районе в пятницу, 20 июля. 62-летний мужчина выпивал вместе с друзьями на пляже. После он отправился поплавать. Приятели не слышали криков о помощи. Незадолго до трагедии мужчина перенес инсульт. Возможно, у него снова схватило сердце.Второй мужчина утонул на реке Кусца в Кадыйском районе. Он тоже отдыхал с приятелями у воды. В какой-то момент 32-летний мужчина посидеть на берегу. Костромич так и не вернулся. Его тело ищут водолазы.