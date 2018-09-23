Певица Ольга Бузова выступила на ледовой арене Трактор в Челябинске 21 сентября. Шоу Под звуки поцелуев закончилось скандалом. Примечательно, что после этого звезда закрыла свой аккаунт в Instagram от посторонних.

Певица Ольга Бузова выступила на ледовой арене "Трактор" в Челябинске 21 сентября. Шоу "Под звуки поцелуев" закончилось скандалом. Примечательно, что после этого звезда закрыла свой аккаунт в Instagram от посторонних.Шокирующую новость узнали поклонники певицы Ольги Бузовой, которые еще не успели подписаться на ее аккаунт в Instagram. Ведущая закрыла его от взглядов посторонних. Теперь следить за ее жизнью и наслаждаться свежими фотографиями смогут только подписчики. Отметим, на 23 сентября их число составляет 11,9 миллиона человек. Примечательно, что произошло это после скандала, случившегося в Челябинске.Несмотря на то, что поющая Бузова часто привлекает к себе негативное внимание злопыхателей, ее концерты проходят в крайне дружелюбной атмосфере. Однако последнее выступление певицы в Челябинске, где она представила программу "Под звуки поцелуев", выбилось из этого ряда. Своим поведением восходящая звезда российского шоу-бизнеса спровоцировала скандал.Так, посетители рассказывают, что проблемы начались еще до начала выступления Ольги Бузовой. Поклонникам пришлось ждать начала концерта около 45 минут после заявленного времени, передает . При этом многие места остались незанятыми. Посетители рассказывают, что певица выступала перед полупустым залом ледовой арены "Трактор". Отметим, ее вместимость составляет семь тысяч человек.Кто-то с досадой заметил, что Ольга Бузова исполняет свои хиты под фонограмму. Однако настоящее разочарование ждало поклонников после концерта. Раздосадованные фанаты пожаловались, что звезда не вышла пообщаться с ними и не предоставила возможности вручить ей подарки – цветы, мягкие игрушки, портреты и другие поделки, которыми традиционно забрасывают певицу во время гастролей.Учитывая демографический портрет поклонников творчества Ольги Бузовой, многие из оставшихся ни с чем фанатов – дети. Своим возмущением в Сети поделились мамы юных любителей музыки.Однако некоторым зрителям все же удалось получить "доступ к телу" звезды. В частности, одна женщина призналась, что ее дочь сфотографировалась с Ольгой Бузовой. Кроме того, девушки-поклонницы вручили певице майку зоккейного клуба "Трактор", на чьей арене она выступала.