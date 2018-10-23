Обслуживать городские маршруты, от которых отказался БигАвтоТранс, будет компания АДМ. В мэрии подвели итоги конкурса на организацию пассажирских перевозок по маршрутам - № 11с, 14, 25, 26, и 28.

Обслуживать городские маршруты, от которых отказался "БигАвтоТранс", будет компания АДМ. В мэрии подвели итоги конкурса на организацию пассажирских перевозок по маршрутам - № 11с, 14, 25, 26, и 28. Надо сказать, что победитель конкурса - компания АДМ - уже обслуживает часть из этих маршрутов по временному договору. Напомню, "БигАвтоТранс" перестал обслуживать маршрут № 31 с 1 октября и впоследствии он был закрыт; на маршруты № 25 и №11с бигановские автобусы не выходят с 15 октября, а с 1 ноября автобусы этой компании перестанут выходить на линии 26-го и 28-го маршрутов. Всё это спровоцировало довольно напряженную ситуацию на рынке пассажирских перевозок. В мэрии рассчитывают, что после заключения контрактов с новым перевозчиком на обслуживание маршрутов № 11с, 14, 25, 26 и 28, порядка в работе городского транспорта станет больше. АДМ планирует выпустить на линии 50 новых газомоторных "Волгобасов", и это не единственный плюс, который видят в Оранжевом доме в победе именно этого перевозчика.Александр Карпилович, начальник городского отдела по связям с общественностью и СМИ: "Это компания владимирская. Будет гораздо легче следить за исполнением муниципальных контрактов, которые предстоит подписать. Подписаны они будут через 10 дней. И, собственно говоря, компания, которая работает не первый год на рынке. Она себя зарекомендовала. Конечно, есть сложности, как и у любого перевозчика. Мы сейчас очень внимательно наблюдаем, как компания АДМ, прошу прощения, рапортует о приобретении нового подвижного состава. Будем надеяться, что и техника, которой сейчас комплектуется подвижной состав наших перевозчиков лучшего качества, чем это было несколько лет назад. И пассажирам будет комфортно и удобно".В Оранжевом доме обещают пристально следить за выполнением всех условий контрактов на обслуживание городских маршрутов. В мэрии подчеркивают, что готовы рассматривать все жалобы жителей на качество пассажирских перевозок. Главное, чтобы они были конкретными.Александр Карпилович, начальник городского отдела по связям с общественностью и СМИ: "После того как будут подписаны контракты, наш отдел транспорта - а это его прямая обязанность - будет надзирать за соблюдением условий этих контрактов. И, если у уважаемых пассажиров возникают какие-либо претензии, обоснованные претензии, мы всякий раз говорим: мы открыты для подобного рода информации. Пожалуйста, звоните в отдел транспорта и связи. Звоните в отдел по обращению граждан. Только постарайтесь зафиксировать время, в которое произошло вот это, на ваш взгляд, нарушение, номер маршрута, ну и остановку, где вы прождали автобус дольше обычного".