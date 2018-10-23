Керченский убийца был членом неизвестной группировки. В этом уверен каждый пятый россиянин. Опрошенные считают, что Владислав Росляков не смог бы организовать нападение на колледж в одиночку.

Керченский убийца был членом неизвестной группировки. В этомуверен каждый пятый россиянин. Опрошенные считают, что Владислав Росляков несмог бы организовать нападение на колледж в одиночку.У керченского убийцы были сообщники. Теракт, организованныйнеизвестной группировкой – так оценивают трагедию опрошенные ВЦИОМ россияне. Втом, что 18-летний студент не смог бы спланировать нападение в одиночку,уверены 21% респондентов.Такое мнение о керченском убийце сформировалось благодаряозвученным мнениям экспертов – о том, что студент не имел финансовыхвозможностей приобрести взрывчатку и оружие. Кроме того, сразу после трагедии главаКрыма Сергей Аксенов предположил, что у Владислава Рослякова были сообщники,напоминает .В то же время, более 60% опрошенных придерживаютсяофициальной версии: керченский убийца действовал один, повторяя сценарий бойнив американской школе "Колумбайн". В пользу этой версии высказываютсяи родственники жертв трагедии в политехническом колледже. Они утверждают, чтоубийца в первую очередь намеревался расправиться с директором ОльгойГребенниковой.Очевидцы рассказывают, что искалдиректора. 18-летний Владислав Росляков, достав оружие из сумки в зданииколледжа, изначально направился именно в кабинет руководительницы. Затем онискал ее в других помещениях. И только поняв, что женщины в здании нет, сталстрелять в других сотрудников – в частности, убил завуча и ее дочь-учительницу.Свидетели утверждают, что Росляков добивал жертв выстрелами в лицо.опоздал ненамного. Гребенникова покинула учебное заведение за полчаса дотрагедии 17 октября, уехав подписывать документы. Позже она говорила, что тожемогла быть на месте жертв керченского убийцы.