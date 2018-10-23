Керченский убийца был членом неизвестной группировки. В этом
уверен каждый пятый россиянин. Опрошенные считают, что Владислав Росляков не
смог бы организовать нападение на колледж в одиночку.
Керченский убийца был членом неизвестной группировки. В этом
уверен каждый пятый россиянин. Опрошенные считают, что Владислав Росляков не
смог бы организовать нападение на колледж в одиночку.
У керченского убийцы были сообщники. Теракт, организованный
неизвестной группировкой – так оценивают трагедию опрошенные ВЦИОМ россияне. В
том, что 18-летний студент не смог бы спланировать нападение в одиночку,
уверены 21% респондентов.
Такое мнение о керченском убийце сформировалось благодаря
озвученным мнениям экспертов – о том, что студент не имел финансовых
возможностей приобрести взрывчатку и оружие. Кроме того, сразу после трагедии глава
Крыма Сергей Аксенов предположил, что у Владислава Рослякова были сообщники,
напоминает .
В то же время, более 60% опрошенных придерживаются
официальной версии: керченский убийца действовал один, повторяя сценарий бойни
в американской школе "Колумбайн". В пользу этой версии высказываются
и родственники жертв трагедии в политехническом колледже. Они утверждают, что
убийца в первую очередь намеревался расправиться с директором Ольгой
Гребенниковой.
Очевидцы рассказывают, что искал
директора. 18-летний Владислав Росляков, достав оружие из сумки в здании
колледжа, изначально направился именно в кабинет руководительницы. Затем он
искал ее в других помещениях. И только поняв, что женщины в здании нет, стал
стрелять в других сотрудников – в частности, убил завуча и ее дочь-учительницу.
Свидетели утверждают, что Росляков добивал жертв выстрелами в лицо.
опоздал ненамного. Гребенникова покинула учебное заведение за полчаса до
трагедии 17 октября, уехав подписывать документы. Позже она говорила, что тоже
могла быть на месте жертв керченского убийцы.