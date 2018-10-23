Музыкант взял к себе в команду певицу с необычным и редким тембром. Настаник шоу Голос. Перезагрузка выбрал 26-летнюю Аннагазел Гокинаеву.
Музыкант взял к себе в команду певицу с необычным и редким тембром. Настаник шоу "Голос. Перезагрузка" выбрал 26-летнюю Аннагазел Гокинаеву.
Уроженка
Туркменистана покорила судей и зрителей свои "курлыкающим" голосом.
За девушку проголосовали Баста и Сергей Шнуров, но она доверилась лидеру
группировки "Ленинград". Для первого выступления на шоу "Голос.
Перезагрузка" Аннагазел выбрала песню Feel It Still.
Артистка призналась, что необычный тембр – это контролируемый
процесс, а не следствие заболевания. Также она рассказала, почему будучи
финансистом по образованию, решила покорить российский шоу-бизнес через шоу "Голос.
Перезагрузка".
По
словам девушки, самым большим вопросом для нее был выбор репертуара. На помощь
ей в этом пришли все друзья, делясь отзывами о ее выступлениях. Вплоть
до слепых прослушиваний певица не знала, какой состав жюри будет на
"Когда
я подавала заявку, я грезила о команде Леонида Агутина. Это то, что мне близко,
что я слушаю и уважаю. Но ровно в тот момент, когда я узнала, что в команде
будет Сергей, сомнений в выборе у меня не осталось", – цитирует Гокинаеву В выборе наставника проекта
"Голос. Перезагрузка" она положилась на интуицию. Артистка призналась, что в команде
Сергея Шнурова ее подкупили "его отношение и свобода".
Аннагазел
десять лет назад приехала учиться из Туркменистана в Белоруссию. Но по профессии
почти не работала. "Окончательное решение не смешивать музыку с чем-то другим
пришло ко мне не так давно", – поделилась певица.
Что касается личной жизни,
то сердце Гокинаевой пока свободно. Участница отметила, что сейчас она "наедине с музыкой". "Я переживаю сейчас
чудесный период, в котором чувствую свою силу, возможности и перспективы", -
заявила исполнительница очередного проекта "Голос".