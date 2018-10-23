Музыкант взял к себе в команду певицу с необычным и редким тембром. Настаник шоу Голос. Перезагрузка выбрал 26-летнюю Аннагазел Гокинаеву.

Музыкант взял к себе в команду певицу с необычным и редким тембром. Настаник шоу "Голос. Перезагрузка" выбрал 26-летнюю Аннагазел Гокинаеву.УроженкаТуркменистана покорила судей и зрителей свои "курлыкающим" голосом.За девушку проголосовали Баста и Сергей Шнуров, но она доверилась лидеругруппировки "Ленинград". Для первого выступления на шоу "Голос.Перезагрузка" Аннагазел выбрала песню Feel It Still.Артистка призналась, что необычный тембр – это контролируемыйпроцесс, а не следствие заболевания. Также она рассказала, почему будучифинансистом по образованию, решила покорить российский шоу-бизнес через шоу "Голос.Перезагрузка".Пословам девушки, самым большим вопросом для нее был выбор репертуара. На помощьей в этом пришли все друзья, делясь отзывами о ее выступлениях. Вплотьдо слепых прослушиваний певица не знала, какой состав жюри будет на"Когдая подавала заявку, я грезила о команде Леонида Агутина. Это то, что мне близко,что я слушаю и уважаю. Но ровно в тот момент, когда я узнала, что в командебудет Сергей, сомнений в выборе у меня не осталось", – цитирует Гокинаеву В выборе наставника проекта"Голос. Перезагрузка" она положилась на интуицию. Артистка призналась, что в командеСергея Шнурова ее подкупили "его отношение и свобода".Аннагазелдесять лет назад приехала учиться из Туркменистана в Белоруссию. Но по профессиипочти не работала. "Окончательное решение не смешивать музыку с чем-то другимпришло ко мне не так давно", – поделилась певица.Что касается личной жизни,то сердце Гокинаевой пока свободно. Участница отметила, что сейчас она "наедине с музыкой". "Я переживаю сейчасчудесный период, в котором чувствую свою силу, возможности и перспективы", -заявила исполнительница очередного проекта "Голос".