В рамках мероприятий сотрудники полиции проведут тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.

С начала учебного года на территории региона зарегистрировано более 30 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых были травмированы дети разного возраста. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что участниками большинства происшествий становятся несовершеннолетние пешеходы. В ряде случаев к трагедии приводит беспечность родителей и невнимательность детей.В целях профилактики и снижения детского дорожно-транспортного травматизма, выработки навыков безопасного поведения у юных участников дорожного движения на территории области в период с 22 по 28 октября сотрудниками Госавтоинспекции совместно с органами образования и другими учреждениями и организациями проводится «Неделя детской дорожной безопасности».В рамках запланированных мероприятий сотрудниками полиции совместно с административными органами и общественными организациями будут проведены занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собраниях, где осветят темы безопасного поведения детей на дорогах, недопустимости присутствия маленьких детей на улице без присмотра взрослых, исключения подвижных игр вблизи проезжей части, более ответственного отношения к дорожной безопасности детей.Родители в полной мере будут привлечены и к профилактической работе. Сотрудники полиции совместно с родительскими патрулями будут проводить рейды вблизи образовательных организаций, выявляя детей, переходящих проезжую часть дороги вне пешеходных переходов, а также водителей, перевозящих детей без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Кроме того, в ходе рейдов будет проведен мониторинг использования световозвращающих элементов учащимися, соблюдения детьми мер личной безопасности при движении по территории дворов и в жилых зон.