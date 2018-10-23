Владимир и Суздаль в первой пятёрке городов Золотого кольца, популярных у туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг составили на основе анализа посещаемости городов маршрута туристами.

Владимир и Суздаль в первой пятёрке городов "Золотого кольца", популярных у туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг составили на основе анализа посещаемости городов маршрута туристами. Владимир занял 2 место, уступив Ярославлю, а Суздаль - 4, пропустив вперёд Кострому. Завершает пятёрку Сергиев Посад. В городах Золотого кольца туристы проводят в среднем полтора дня и платят за проживание в гостинице от 2 до 3 тысяч рублей в сутки.