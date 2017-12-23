В очередной игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации хозяева паркета Бруклин Нетс во встрече с Вашингтон Уизардс одержали убедительную победу, прервав четырехматчевую серию поражений. Российский баскетболист Нетс Тимофей Мозгов набрал 4 очка в этом поединке.

В очередной игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации хозяева паркета "Бруклин Нетс" во встрече с "Вашингтон Уизардс" одержали убедительную победу, прервав четырехматчевую серию поражений. Российский баскетболист "Нетс" Тимофей Мозгов набрал 4 очка в этом поединке.Игра "Бруклина" и "Вашингтона" прошла в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр". Она завершилась со счетом 119:84 (26:23, 27:20, 35:18, 31:23) в пользу хозяев площадки. Самым результативным в этой встрече стал партнер Тимофея Мозгова по команде Ронди Холлис-Джефферсон, "настрелявший" 21 очко и сделавший 11 подборов.Российский же баскетболист провел на паркете всего восемь минут. За это время он успел набрать 4 очка, записав на свой счет лишь одну передачу.