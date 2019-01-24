В квартирах владимирцев продолжают проверять газ. Вместе с газовщиками, которые совершают плановые обходы по домам, с людьми работают и сотрудники МЧС. Они проводят профилактические беседы и раздают памятки. В связи со взрывами бытового газа в Магнитогорске и городе Шахты по всей стране проводят проверки газового оборудования.

В квартирах владимирцев продолжают проверять газ. Вместе с газовщиками, которые совершают плановые обходы по домам, с людьми работают и сотрудники МЧС. Они проводят профилактические беседы и раздают памятки. В связи со взрывами бытового газа в Магнитогорске и городе Шахты по всей стране проводят проверки газового оборудования. Жителей просят быть особенно бдительными, ведь газовые приборы считаются оборудованием повышенной опасности, а пользуются им тысячи владимирцев. Сегодня специалисты работали в многоквартирных домах Ленинского района.Задача газовщиков – проверка оборудования в обслуживаемых квартирах. Хозяевам жилья напоминают основные правила безопасности, если при осмотре обнаружены небольшие неполадки, к примеру, на плите у конфорки забилось сопло, специалист сразу их устраняет. Недостатки выявляет прибор газоанализатор.Алексей Макаров, зам. начальника службы домовых сетей "Газпром газораспределение Владимир": "Резьбовые соединения на утечку, газовые плиты на режим горения, проверяется герметичность запорных устройств. Обязаны уведомлять собственника о том, если у газового оборудования вышел срок, заложенный изготовителем, мы оставляем письменное уведомление, о том, что следует заменить газовое оборудование и гибкую подводку если она существует"Графики обхода специалистов заранее согласуются с управкомпаниями, ТСЖ или ТСН. О том, когда в ваш дом придет проверка можно узнать из объявления для жильцов. Газовщики из службы всегда в спецодежде, имеют при себе удостоверение с указанием личных данных. В отличие от обычных коммерсантов, специалисты никогда не навязывают покупку и установку какого-либо оборудования, всё, что может выполнять газовщик из службы, прописано в договоре. Его собственникам квартир лучше внимательно прочитать.Если же о визите газовой службы вас не информировали, стоит уточнить, направляли ли по вашему адресу проверяющих. Это можно узнать в вашей газовой службе, с которой заключён договор, у старшего по дому, в управляющей организации или даже в аварийной службе по телефону 104, там должны быть в курсе, проводят ли в вашем доме плановый обход.Если собственники не пускают проверяющих в квартиру или их просто не застали дома, в конце обхода оформляется акт о недопуске, который затем направляется собственнику в виде письма. В этом случае нужно обратиться в газовую службу и согласовать время повторного визита проверяющих. За недопуск газовых специалистов в квартиру собственник может быть оштрафован.