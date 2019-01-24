Изменения климата, которые происходят на планете благодаря бурной деятельности человека, оставят землян без воды. Запасы живительной влаги из-за продолжительных засух не успевают пополняться, и они не бесконечны.

Изменения климата, которые происходят на планете благодарябурной деятельности человека, оставят землян без воды. Запасы живительной влаги из-за продолжительных засух не успевают пополняться, и они не бесконечны.Глобальное потепление на Земле запустило "бомбузамедленного действия". Одним из последствий климатических изменений,которые столь очевидны в последнее время – в частности, участившихся засух – становится нехватка воды.Крупнейший источник живительной влаги на Земле – подземныеводы. От них зависят около двух миллиардов человек. Проблема в том, что подземныеводоемы очень медленно уравновешиваются с изменившимся режимом связанных с нимиповерхностных водоемов и осадков.Из-за потепления количество и интенсивность осадков напланете изменилась. Как выяснили ученые, подземные воды относительно быстроистощаются во время , но также быстро повышают свой уровень при обильныхосадках. В засушливых регионах грунтовые воды мало чувствительны ккратковременным климатическим изменениям. Однако после продолжительных засух имтребуются тысячелетия, чтобы полностью восстановиться..В итоге исследователи пришли к выводу, что в ближайшембудущем из-за последствий глобального потепления и частых некоторые регионы станут болеевлажными, а другие – сухими. Ученые успокаивают: в полной мере все эти эффектыпроявятся только через пару тысяч лет, пишет Nature.