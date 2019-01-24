Изменения климата, которые происходят на планете благодаря
бурной деятельности человека, оставят землян без воды. Запасы живительной влаги из-за продолжительных засух не успевают пополняться, и они не бесконечны.
Изменения климата, которые происходят на планете благодаря
бурной деятельности человека, оставят землян без воды. Запасы живительной влаги из-за продолжительных засух не успевают пополняться, и они не бесконечны.
Глобальное потепление на Земле запустило "бомбу
замедленного действия". Одним из последствий климатических изменений,
которые столь очевидны в последнее время – в частности, участившихся засух – становится нехватка воды.
Крупнейший источник живительной влаги на Земле – подземные
воды. От них зависят около двух миллиардов человек. Проблема в том, что подземные
водоемы очень медленно уравновешиваются с изменившимся режимом связанных с ними
поверхностных водоемов и осадков.
Из-за потепления количество и интенсивность осадков на
планете изменилась. Как выяснили ученые, подземные воды относительно быстро
истощаются во время , но также быстро повышают свой уровень при обильных
осадках. В засушливых регионах грунтовые воды мало чувствительны к
кратковременным климатическим изменениям. Однако после продолжительных засух им
требуются тысячелетия, чтобы полностью восстановиться..
В итоге исследователи пришли к выводу, что в ближайшем
будущем из-за последствий глобального потепления и частых некоторые регионы станут более
влажными, а другие – сухими. Ученые успокаивают: в полной мере все эти эффекты
проявятся только через пару тысяч лет, пишет Nature.