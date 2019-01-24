Аргентинский футболист Нанта Эмилиано Сала успел отправить аудиосообщение через мессенджер WhatsApp незадолго до того, как самолет, на котором он находился, пропал с радаров. В послании аргентинец сообщил, что воздушное судно находилось в плохом состоянии.

Аргентинский футболист "Нанта" Эмилиано Сала успел отправить аудиосообщение через мессенджер WhatsApp незадолго до того, как самолет, на котором он находился, пропал с радаров. В послании аргентинец сообщил, что воздушное судно находилось в плохом состоянии."Привет, парни, как дела? Я без сил, потому что переделал кучу дел в Нанте. – говорится в сообщении, которое приводит Спортс.Ru со ссылкой на Ole. – Сейчас я уже лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится. Как же страшно. Если через полтора часа от меня не будет вестей, то не знаю, пошлют ли кого-нибудь на поиски. Найти меня уже будет невозможно".Напомним, ранее 33Live.RuRu уже сообщали о том, что самолет с Салой на борту пропал с радаров над проливом Ла-Манш, который находится между Францией и Великобританией. Футболист направлялся в расположение своего нового клуба "Кардифф Сити", с которым накануне подписал контракт.