Темой встречи стало подведение итогов работы банка за прошедший год

Темой встречи стало подведение итогов работы банка за прошедший годТемой встречи стало подведение итогов работы банка за прошедший год, обсуждение текущего положения дел и дальнейших перспектив развития Промсвязьбанка как опорного банка для российского ОПК. Как заявил глава банка Петр Фрадков, на текущий момент Промсвязьбанк подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитные соглашения на 130 млрд руб.«Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчётов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов. Сейчас банк в рамках принятых Вами решений берёт для сопровождения контракты по гособоронзаказу и новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу страны», — отметил Фрадков.Согласно концепции стратегии банка, он будет придерживаться универсальной модели развития, работая как с сегментом ОПК, так и с рыночными отраслями экономики. Одним из ключевых направлений ПСБ остается поддержка малого и среднего бизнеса.«Мы эту работу продолжаем, за истекший период нарастили портфель поддержки и гарантийный кредит предприятиям малого бизнеса почти вдвое, до 150 млрд рублей. Более того, мы сейчас достаточно активно следим за внедрением новых сервисов и продуктов с точки зрения онлайн-кредитования, упрощения ведения предпринимательской деятельности. У нас есть такие продукты, которые позволяют пользоваться онлайн-кредитованием без какого-либо документального бумажного сопровождения, даже без посещения офиса. У нас уже несколько тысяч компаний, которые мы пытаемся таким образом поддерживать», — рассказал Фрадков.Как отметил премьер-министр, он полностью разделяет идеологию универсальности. «Наверное, такая схема работы, такой способ работы позволяют банку обретать лучшую устойчивость, имею в виду присутствие в различных секторах российской экономики», — заключил Медведев.