Региональный политсовет Единой России в Хакасии принял важные кадровые решения. В местном парламенте сменился глава фракции и определен кандидат от партии в сенаторы.

Региональный политсовет "ЕдинойРоссии" в Хакасии принял важные кадровые решения. В местном парламенте сменилсяглава фракции и определен кандидат от партии в сенаторы.В заседании региональногополитсовета и фракции "Единой России" в Верховном Совете Хакасии принималучастие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Единороссы рекомендовалисвоей фракции в региональном парламенте отменить ранее принятое решение овыдвижении своего кандидата в сенаторы ЕвгенияСеребренникова и заменить его на директора предприятия "Абазинский рудник"Александра Жукова. Прежнее решение было принято с нарушениями.Глава Верховного Совета ХакасииВладимир Штыгашев попросил участников встречи освободить его от обязанностейруководителя фракции в парламенте. Он объяснил это тем, что хочет сосредоточитьсяна решении важных социально-экономических вопросов региона.По предложению Штыгашева,новым руководителем фракции была избрана председатель комитета поконституционному законодательству и правопорядку Светлана Могилина.Секретарь генсовета "Единой России" АндрейТурчак подчеркнул, что главная задача партии – это работа на благо граждан ипризвал объединять усилия для решения проблем граждан. По его словам, вближайшее время будет разработана стратегия обновления и развития партийнойорганизации в Хакасии. 26 февраля там пройдет конференция, на которой будетизбран секретарь регионального отделения и обновлен состав местного политсовета.