Региональный политсовет Единой
России в Хакасии принял важные кадровые решения. В местном парламенте сменился
глава фракции и определен кандидат от партии в сенаторы.
Региональный политсовет "Единой
России" в Хакасии принял важные кадровые решения. В местном парламенте сменился
глава фракции и определен кандидат от партии в сенаторы.
В заседании регионального
политсовета и фракции "Единой России" в Верховном Совете Хакасии принимал
участие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Единороссы рекомендовали
своей фракции в региональном парламенте отменить ранее принятое решение о
выдвижении своего кандидата в сенаторы Евгения
Серебренникова и заменить его на директора предприятия "Абазинский рудник"
Александра Жукова. Прежнее решение было принято с нарушениями.
Глава Верховного Совета Хакасии
Владимир Штыгашев попросил участников встречи освободить его от обязанностей
руководителя фракции в парламенте. Он объяснил это тем, что хочет сосредоточиться
на решении важных социально-экономических вопросов региона.
По предложению Штыгашева,
новым руководителем фракции была избрана председатель комитета по
конституционному законодательству и правопорядку Светлана Могилина.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей
Турчак подчеркнул, что главная задача партии – это работа на благо граждан и
призвал объединять усилия для решения проблем граждан. По его словам, в
ближайшее время будет разработана стратегия обновления и развития партийной
организации в Хакасии. 26 февраля там пройдет конференция, на которой будет
избран секретарь регионального отделения и обновлен состав местного политсовета.