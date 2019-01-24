24.01.2019

2019-01-24 13:36:10

Звезда сериала Солдаты раздавлена смертью любимой

Сыгравший замполита Староконя в "Солдатах" актер уже год в депрессии. Гришечкин не может принять смерть своей супруги Анны.



Актер ничего не менял в квартире после кончины любимой. Время в его доме словно остановилось, передает "". "Говорят, что время лечит… Нет, не лечит. Глупости", – заявил Гришечкин.



Примечательно, что актер увел жену (свою будущую супругу) у друга. При этом на тот момент Гришечкин был в браке с другой женщиной, которая ему родила. "Это жизнь", – подытожил свой рассказ артист.