В законе о тишине собираются сделать исключения для выполнения работ по благоустройству и устранению аварий. Об этом сообщили в Заксобрании области. Предложение о внесении таких изменений

В законе о тишине собираются сделать исключения для выполнения работ по благоустройству и устранению аварий. Об этом сообщили в Заксобрании области. Предложение о внесении таких изменений поступило от предпринимателей, управкомпаний и ТСЖ, которые занимаются обслуживанием домов и благоустройством. На данный момент эти организации не могут выполнять необходимые «шумные работы» не только ночью, но и с