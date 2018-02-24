Лидер французской сборной по биатлону, пятикратный чемпион Олимпийских игр Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира, который пройдет в России. Француз поддержал решение руководства Международного союза биатлонистов сохранить турнир в Тюмени в календаре состязаний.

Лидер французской сборной по биатлону, пятикратный чемпион Олимпийских игр Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира, который пройдет в России. Француз поддержал решение руководства Международного союза биатлонистов сохранить турнир в Тюмени в календаре состязаний."Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени – правильное решение. И я буду рад принять в нём участие", — цитирует Фуркада ТАСС. "Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать болельщиков за поступки отдельных спортсменов", — считает Фуркад.