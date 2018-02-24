В Бельгии арестован за крупное ограбление Мохамед Абдеслам - старший брат Салаха Абдеслама, обвиняемого в совершении терактов в Париже в 2015 году. Как раз сейчас Салаха Абдеслама судят в Бельгии за перестрелку с полицией при попытке его задержания в 2016 году.

В Бельгии арестован за крупное ограбление Мохамед Абдеслам — старший брат Салаха Абдеслама, обвиняемого в совершении терактов в Париже в 2015 году. Как раз сейчас Салаха Абдеслама судят в Бельгии за перестрелку с полицией при попытке его задержания в 2016 году.По сообщению брюссельской газеты La Dernière Heure, Мохамеда Абдеслама арестовали вечером в пятницу, 23 февраля, по подозрению в ограблении кассы коммунального совета брюссельской коммуны Моленбек, где он ранее работал.Само преступление произошло в январе: грабитель, вооруженный ножом, напал на троих сотрудников коммуны Моленбек, перевозивших 70 тысяч евро наличными в банк в Брюсселе. Забрав у них деньги, он скрылся. У следствия быстро возникли подозрения в том, что у грабителя был соучастник, обладавший внутренней информацией о дате перевозки крупной суммы. Перевозили деньги, кстати, без специальных мер безопасности.Известно, что задержаны два человека, один из них — Мохамед Абдеслам. Информации о его роли в январском ограблении у издания нет.Серия терактов произошла в Париже 13 ноября 2015 года. Жертвами стали 130 человек, более 350 пострадали. В атаке участвовали семеро террористов-смертников, одним из них был Салах Абдеслам, однако его пояс не сработал или он не решился привести его в действие. С момента терактов боевик скрывался у друзей в Брюсселе.