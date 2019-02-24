Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка государственного переворота в стране провалилась и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась. Он заявил также, что Венесуэла разрывает все дипломатические и политические отношения с Колумбией.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка государственного переворота в стране провалилась и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась.Выступая на митинге сторонников президента в субботу, 23 февраля, в Каракасе, он отметил, что правительства США и Колумбии "устроили шоу на границе". "Кому хоть раз помог [президент США] Дональд Трамп? Никому!" — подчеркнул Мадуро, слова которого цитирует ТАСС.Действующий президент Венесуэлы также в очередной призвал оппозицию во главе с самопровозглашенным временно исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо организовать президентские выборы. Самого Гуайдо он назвал "самозванцем" и "клоуном с тысячей лиц".Мадуро, кроме того, заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией. Президента Колумбии Ивана Дуке он назвал "дьяволом во плоти".Действующий глава Венесуэлы также пообещал посадить в тюрьму участников субботних беспорядков, происшедших в стране при попытке доставить на ее территорию гуманитарную помощь. Произошедшее на границе он охарактеризовал как "шоу, чтобы уничтожить нашу спокойную жизнь". По словам Мадуро, участники беспорядков ранили чилийского журналиста и сотрудницу полиции, а также сожгли автобус. Мадуро призвал граждан и военных Венесуэлы выйти на улицы и защищать страну, если с ним что-нибудь случится.Между тем Гуайдо, ранее провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что грузовики с гуманитарной помощью уже проехали с территории Колумбии в Венесуэлу. "Узурпаторский режим мешает их проезду. Но они не справятся с нашим необратимым решением жить в свободе", — написал он в своем Twitter. Ранее сообщалось, что четыре грузовика попытались проехать из колумбийской Кукуты, но были остановлены полицией Венесуэлы с применением слезоточивого газа.Между тем, по данным местных СМИ, один грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы был сожжен на границе страны с Колумбией. Сообщается, что при этом пострадали не менее 10 человек, находившихся рядом с грузовиком.Со своей стороны, глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу подтвердил доставку в Венесуэлу одного грузовика с гуманитарной помощью. По его данным, грузовик пересек границу с Венесуэлой в районе города Пакарайма в штате Рорайма, сообщает "Интерфакс".Власти Венесуэлы, в свою очередь, решили закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов, добавляет ТАСС.