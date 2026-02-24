Губернатор Александр Авдеев присвоил президенту Центра творчества, развития социально-культурной сферы и познавательного туризма Алексею Салькову почётное звание «Меценат года Владимирской области в области культуры».

Губернатор Александр Авдеев присвоил президенту Центра творчества, развития социально-культурной сферы и познавательного туризма Алексею Салькову почётное звание «Меценат года Владимирской области в области культуры». Об этом сообщила регионального правительства.Отмечается, что с 2018 по 2025 годы меценат вложил в различные культурные проекты более 12 млн рублей. К примеру, при его поддержке провели множество концертов и других мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, СВО, локальных военных конфликтов. Также предприниматель обеспечил бесплатное посещение спектаклей для 400 детей из социально уязвимых категорий.«Диплом о присвоении звания "Меценат года Владимирской области в области культуры" по традиции будет вручён на торжественном мероприятии в День работника культуры России, который отмечается 25 марта», — говорится в опубликованном сообщении.