В Москве закрылись три станции фиолетовой ветки метро. До конца марта Котельники, Жулебино и Лермонтовский проспект будут недоступными для пассажиров. Всю неделю на этом участке будут курсировать бесплатные автобусы, ради их свободного проезда изменили схему движения наземного транспорта.

На станции "Выхино", несмотря на выходной, особенно многолюдно: с 24 по 30 марта эта станция – конечная на Таганско-Краснопресненской линии. "Жулебино", "Котельники" и "Лермонтовский проспект" закрыты, поезда до этих станций ходить не будут.Под перегоном "Выхино" – "Лермонтовский проспект" пройдет участок Кожуховской линии метро, сейчас идет ее строительство.Для пассажиров организовано движение бесплатных автобусов, работают два маршрута: КМ1, он будет курсировать между метро "Выхино" и метро "Жулебино" с остановкой на "Лермонтовском проспекте", и КМ2 от метро "Кузьминки" до метро "Котельники" с остановкой у станции "Жулебино". Всего более 200 современных автобусов. Интервал движения не превышает 1 минуту.Кроме этого, на регулярные маршруты 89, 177, 279 и другие выйдет 30 дополнительных автобусов, соответственно, их интервал движения тоже уменьшится.110 человек будут работать одномоментно на станции "Выхино" для информирования и помощи пассажирам. Компенсационные маршруты будут двигаться по специальным выделенным полосам.Важная информация для автомобилистов: во избежание пробок движение машин будет закрыто на 11 участках. Например, на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты. Весь список закрытых участков есть на сайте ЦОДД.Всю неделю пассажиров на станции "Выхино" будут угощать горячим чаем. К прежнему режиму работы метро вернется 31 марта.