На поляне Азау в Приэльбрусье произошел сход лавины на автомобильную стоянку. Снегом накрыло часть автостоянки. По предварительной информации, инфраструктура и социально значимые объекты не пострадали, человеческих жертв и пострадавших также нет.

На поляне Азау в Приэльбрусье произошел сход лавины на автомобильную стоянку. Снегом накрыло часть автостоянки, при этом инфраструктура и социально значимые объекты не пострадали, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.По предварительной информации, человеческих жертв и пострадавших нет. На место схода лавины выдвинулись спасатели, в том числе сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Как рассказал "Интерфаксу" оперативный дежурный этого отряда, пока неизвестно, сколько машин погребено под снегом и есть ли в них люди."Лавина влажная, шла медленно, часть машин сдвинула, часть разбросала, но сколько-то погребено под снегом, — сообщил дежурный. — Сейчас спасатели раскапывают, ведут опрос людей. Под сошедшей лавиной примерно половина стоянки".