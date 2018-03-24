Как известно, человек – существо социальное. Люди сплачиваются в коллективы на основе общих интересов и из-за схожести во взглядах и оценках событий, явлений, да и в целом окружающего мира. Но порой корпоративная солидарность принимает настолько гипертрофированные и откровенно уродливые формы, что любое мнение, высказанное вразрез общей, мейнстримой точки зрения, приводит к тому, что человек моментально становится изгоем и подвергается гонениям там, где еще вчера был своим.

Как известно, человек – существо социальное. Люди сплачиваются в коллективы на основе общих интересов и из-за схожести во взглядах и оценках событий, явлений, да и в целом окружающего мира. Но порой "корпоративная солидарность" принимает настолько гипертрофированные и откровенно уродливые формы, что любое мнение, высказанное вразрез общей, мейнстримой точки зрения, приводит к тому, что человек моментально становится изгоем и подвергается гонениям там, где еще вчера был своим.В этом смысле показательна ситуация с журналистскойиздательского дома "Коммерсант" Ириной Нагорных, которая пожаловаласьна травлю со стороны своих коллег.Но для начала немного предыстории. Примерно месяц назадразразился скандал вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Сразунесколько журналисток парламентского пула, представлявших различные издания(кстати говоря, либеральной направленности), обвинили депутата в сексуальныхдомогательствах. Якобы, законодатель делал им непристойные предложения, да и вообще, вел себя неподобающим образом.Тем не менее, до сих пор никаких доказательств виныпарламентария корреспондентки не представили. В правоохранительные органы они такжепочему-то не посчитали нужным обратиться.И речь сейчас даже не о том, что все это выглядит какзаранее спланированная к президентским выборам кампания, не о том, что все теэпизоды домогательств, которые якобы имели место, произошли несколько летназад, но девушки о них почему-то и слова не сказали.Дело в реакции журналистского сообщества, которое, по идее, всегдадолжно во всем тщательно разбираться и отделять зерна от плевел. Ведь в этомсостоит его работа, верно? Но нет, часть нашего медиасообщество, по большейчасти либеральная, на слово поверила журналисткам и принялась друг за дружкойобъявлять бойкот Госдуме.Среди таких изданий оказался и "Коммерсант". Воттолько мнения у журналистов издательского дома, как оказалось, не совсемсовпали. Нашлись там и те, кто "посмел" высказать немного отличающуюсяот мейнстримовой точку зрения.По словам корреспондента "Коммерсанта" Ирины Нагорных, однаиз ее статей, написанная по ситуации вокруг Слуцкого, очень не понравилась коллегам."Меня обвинили в том, что статья угодническая", – заявила журналисткав интервью на экспертном канале "Давыдов.Индекс".Нагорных согласилась со словами ведущего, которыйпредположил, что она всего лишь делала попытку проанализировать позицию техлюдей, которые оказались втянуты в конфликт. "Моя колонка была написанаискренне, мне жаль, что мои коллеги расценили это как политический заказ",– сказала корреспондент.По ее словам, она вынуждена говорить об этом, посколькуконфликт перешел в публичную плоскость. Нагорных рассказала, что в ее адрес всоциальных сетях поступали оскорбления. Но терпеть обиды она не намерена исобирается защищать свои честь и достоинство.Более того, подчеркнула корреспондент, после публикации колонки ей был выдвинут ультиматум с требованием покинутьиздательский дом, в котором она, на минуточку, проработала 20 лет. "Этополитический блок, это люди, с которыми я работаю уже очень давно", -конкретизировала Нагорных.Что же такого написала журналистка, что в одночасье сталаизгоем в своем коллективе? А ничего особенного, просто попыталась без всякихистерик, бойкотов и прочих эмоциональных выпадов разобраться в ситуации ипроанализировать случившееся."Этические изъяны общества, превратившись вполитический конфликт, ведут не к восстановлению справедливости, и не к наказаниювиновного, а наносят удар по тому, кто в политической игре в данный конкретныймомент стал мишенью", – написала Нагорных.Могла ли корреспондент ожидать, что люди, с которыми она боко бок проработала два десятилетия, мгновенно отвернутся от нее и стануттравить. Травить за то, что мнение Нагорных, вероятно, в чем-то отличается отих точки зрения.И ведь ничего удивительного в сложившейся ситуации нет.Политологи уже давно отмечают, что само понятие свободы слова в современноммире серьезно искажено. Прежде всего, это касается западного общества,позиционирующего себя открытым и стопроцентно либеральным.Вот только сторонникам "общечеловеческихценностей" очень не нравится, когда-то кто-то высказывает суждение, отличающеесяот их мнения. Такого человека сразу же стараются заткнуть, не дать емувозможности говорить.Вспомним показательный момент: в августе 2008 года 12-летняядевочка из Южной Осетии Аманда Кокоева давала интервью на американскомтелевидении. После того, как она сказала, что их бомбили грузинские войска,ведущий сразу начал перебивать девочку, а потом ее и вовсе убрали из эфира.Такая вот современная либеральная свобода слова.К сожалению, часть нашего медийного сообщества идет именнопо этому пути. Несогласных там быть не должно, "шаг в сторону -расстрел". И ничего удивительного в том, что бойкот Госдуме объявили побольшей части именно либеральные издания, которые продолжают обвинять Слуцкого,но при этом не имеют никаких доказательств его вины. А от тех, кто призываетобъективно разобраться в ситуации, показательно отворачиваются.