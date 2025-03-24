Во владимирском Дворце детского юношеского творчества протекает крыша. На небезопасные условия, в которых занимаются дети, обратили внимание волонтеры Народного фронта. В мэрии пообещали

Во владимирском Дворце детского юношеского творчества протекает крыша. На небезопасные условия, в которых занимаются дети, обратили внимание волонтеры Народного фронта. В мэрии пообещали устранить протечки. Как утверждают общественники, сейчас во Дворце царит антисанитария. Воду с потолка ловят в тазы и ведра. Пол уже взбух от сырости, панели на потолке частично отсутствуют – из дыр торчат