В региональном правительстве назвали имена победителей конкурса «Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Владимирской области 2025». Мероприятие состоялось 21 марта. За

В региональном правительстве назвали имена победителей конкурса «Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Владимирской области 2025». Мероприятие состоялось 21 марта. За звание лучших боролись сотрудники и руководители из Владимира, Коврова, Кольчугинского, Вязниковского, Киржачского и Судогодского района. Они должны были представить перед жюри «визитку» – то есть презентовать себя. Еще один этап конкурса – «Тестовое