Заместитель губернатора Сергей Волков побывал в Петушинском районе с рабочим визитом. Готовность строящейся в Покрове школы на 1100 мест чиновник оценил в 76%, сообщили в правительстве

Заместитель губернатора Сергей Волков побывал в Петушинском районе с рабочим визитом. Готовность строящейся в Покрове школы на 1100 мест чиновник оценил в 76%, сообщили в правительстве области. На стройке Сергей Волков встретился с подрядчиком и напомнил ему, что нужно работать быстрее. Для этого необходимо наладить четкую организацию всех процессов, а также держать связь с заказчиком,