Житель Владимирской области выиграл в лотерее крупную сумму. «Тыкал пальцем в небо», – рассказал о победе Алексей. Мужчина работает в социальном доме. Лотерейный билет он купил за 10 минут

Житель Владимирской области выиграл в лотерее крупную сумму. «Тыкал пальцем в небо», – рассказал о победе Алексей. Мужчина работает в социальном доме. Лотерейный билет он купил за 10 минут до розыгрыша. Алексей, победитель лотереи Тыкал пальцем в небо. Какую-то комбинацию выбирать бесполезно, как по мне. Натыкал, что понравилось. Билет буквально за 10 минут до тиража