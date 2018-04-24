Знаете, что объединяет всех детей, которые растут в семьях, где один из родителей страдает алкоголизмом или употребляет наркотики? Как не странно, это нехватка родительского внимания, потому что даже если один из родителей вполне социален, все его силы уходят на борьбу с алкоголизмом партнера.

Знаете, что объединяет всехдетей, которые растут в семьях, где один из родителей страдает алкоголизмом илиупотребляет наркотики? Как не странно, это нехватка родительского внимания,потому что даже если один из родителей вполне социален, все его силы уходят наборьбу с алкоголизмом партнера.Отсюда – агрессия: дети не толькомогут регулярно подвергаться побоям со стороны пьющего родственника, но также довольночасто любые проблемы решаются криком или шлепком – у родителей просто нетресурса. Плюс бедность: заболевание делает зависимого неработоспособным, вседеньги уходят на "зеленого змия" или бесконечное лечение. А вот формированиеличности ребенка, волею судьбы оказавшего в такой семье алкоголиков, происходитпо четырем основным сценариям. По каким именно, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог,психодиагност и главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин."Маленький взрослый". Это трудолюбивый, ответственный ребенок, наличиекоторого в асоциальной семье в принципе удивляет родственников, соседей идрузей, если таковы имеются. Он стремится быть первым во всем, отлично учится,занимает первые места на олимпиадах и спортивных соревнованиях. Все это делаетсядля того, чтоб снискать одобрение и похвалу у своей пьющей семьи. Или хотя бы уокружающих. Любая неудача или даже второе место на олимпиаде больно ранит его иоборачивается почти трагедией. Ближе к подростковому возрасту родители, какправило, взваливают на его плечи дом, быт и заботу о младших братьях и сестрах.И ребенок один всех безропотно тащит. Он все еще надеется заслужить любовь,который, увы, никогда не будет. В перспективе такой психотип становитсятрудоголиком. Он может добиться колоссального успеха и не столкнуться спроблемой алкоголизма. Но на фоне этого, если он, допустим, стал руководителем,непременно окружит себя алкоголиками, начнет их опекать, лечить. Довольно многопациентов, которых вот так за руку приводят их начальники.В партнеры "маленький взрослый" такжевыбирает человека, о котором нужно заботиться. Не обязательно алкоголика, этоможет быть маленькую хрупкую женщину или слабого, инфантильного мужчину. Врезультате такие семьи получаются вполне гармоничными. "Маленький взрослый" -ответственный отец и нежная мать. Этот психотип, пожалуй, самый благополучныйиз всех вариантов, хотя, безусловно, травмированный."Невидимка". Самая распространенная модель поведения, какпоказывает практика. В семье такого ребенка практически не видно – он стремитсябыть незамеченным. Родителям так удобно– малыш не доставляет хлопот. Это глубокий интроверт, который с большойвероятностью обзаведется к пубертату всеми признаками шизоида. Ему сложнообщаться с людьми, находить друзей, выражать свои эмоции и даже отвечать удоски (поэтому нередко таких детей записывают в "тупые"). Задача ребенка, апотом и подростка такого типа –мимикрировать под окружающий мир, слиться с обстановкой, затихнуть, сделатьвсе, чтобы не привлекать к себе внимания (а заодно и к своей семье). Поэтомудома он тихо играет в игрушки, сам себя развлекает, много фантазирует, живет всвоем вымышленном мире. Причем мир, этот может быть удивительным, ярким,талантливым, но, увы, семья не заботится о том, чтобы эти таланты и вообщекакие либо способности сына или дочки развивать.Все проблемы "невидимка"решает самостоятельно, а родители только рады: один из них пьет, другой занятпервым. К большому сожалению, такие "золотые", тихие, беспроблемные дети имеют склонность к суициду в подростковом возрасте,будучи крайне ранимыми, тревожными натурами, подверженными психогеннымдепрессиям. К тому они все переживания держат в себе и уносят потом с собой.Если пубертат более-менее пройден, большой процент "невидимок" все жестановятся алкоголиками годам к 30-40. То есть, по сути, это такое жесамоуничтожение, но растянутое во времени."Шут". Такой ребенок – шутник, балагур и душа компании -кажется, незамечает, в какой семье он растет. Он спешит посмеяться над всем, иначе емупришлось бы заплакать. Он отшучивается в магазинах, когда покупает отцубутылку водки. Вся его жизнь напоминает лимерик, даже во взрослом возрасте "шутостается" незрелым, инфантильным, не способным выстроить нормальные отношенияни с друзьями (и позиция "души компании" тут не спасает), ни с партнером (он незнает и даже интуитивно не понимает – как). Часто это дети из актерских итворческих семей, в которых алкоголизм нередко сопутствует таланту."Трудный ребенок". С точки зрения наркологии судьба таких детей бесповоротносломана ранней, стремительной, злокачественной алкоголизацией. В третьем классепоявляются сигареты, в четвертом-пятом – алкоголь. "Трудные дети" – привычные пациентышкольных и детских психологов, козлы отпущения у преподавателей, частые гости комнаты милиции и приютов –многие с ранних лет бродяжничают, убегают из дома. Скитальцев возвращают, онисбегают снова, попадают не без вмешательства органов опеки в детский дом,откуда снова сбегают. Если в ход идут наркотики, то это сразу большие дозировкии мощные препараты. Но погибают такие дети вовсе не от алкоголизма илинаркомании (от них просто не успевают, 90 % не доживает до 30 лет), а от образажизни, вызванного употреблением: тут и пьяная езда, и драки, и криминальныеистории. Упал с крыши, утонул, пропал безвести. Вот эта группа как раз про дурную наследственность, отчаянныйалкоголизм, кратчайший путь к саморазрушению."В рамках работы с зависимостямиразного рода среди наших пациентов чаще всего встречается психотип – "трудный ребенок",– рассказала Dni.Ru клинический, семейный психолог, член РПА Жанна Засыпкина. - На втором месте– "невидимка", но алкоголизм там развивается позже – к 30 годам. Увы, в семье,где регулярно и безмерно употребляюталкоголь, никогда не вырастет здоровый, психологически устойчивый человек.Нет, вовсе не обязательно, что он тоже станет пить. Дело в психологическойтравме, которую получают дети алкоголиков всегда и без исключения".Там где алкоголь – всегданелюбовь, агрессия, насилие, девиации, бедность. "Даже если мы возьмем лучшийвариант развития событий – успешного трудоголика, становится очевидным, что и трудоголизм– не совсем здоровое явление, несмотря на то, что оно в тренде. Вы, наверняка,замечали, как много людей, которые никогда не могут усидеть на месте, постояннокуда-то стремятся, жаждут успеха, славы, денег и главное – признания и похвалы,даже если жизнь вроде бы сложилась прекрасно? Все вокруг ахают – и как ты всеуспеваешь? Такое состояние называется "синдромом деятельного человека", которому невыносимо существовать, если ничего не происходит. Он неумеет быть счастливым просто так. А жизнь ведь в основном и есть "когда ничегоне происходит". Ничего здорового в таком поведении нет и не может быть. Когда изучаешь анамнез таких пациентов, частовыясняется, что это дети недолюбленные, с повышенной тревожностью, изнеблагополучных семей, в которых кто-то из родителей страдал зависимостью", – отметила психолог.