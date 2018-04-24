Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2018/19, а также состав дивизионов и конференций. В регулярном чемпионате каждая команда проведет по 62 матча, 31 – на своем льду и 31 – на чужом.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2018/19, а также состав дивизионов и конференций. В регулярном чемпионате каждая команда проведет по 62 матча, 31 – на своем льду и 31 – на чужом.В дивизион Боброва вошли московское и рижское "Динамо", СКА, "Спартак", "Йокерит" и "Северсталь". В дивизионе Тарасова будут бороться ЦСКА, "Сочи", минское "Динамо", подмосковный "Витязь", "Локомотив" и "Слован".На Востоке в дивизион Харламова вошли "Ак Барс", "Металлург", "Автомобилист", "Нефтехимик", "Торпедо" и "Трактор". В дивизионе Чернышева места распределят "Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Куньлунь", "Салават Юлаев" и "Сибирь".