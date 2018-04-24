Ученые из университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция) рассказали, что позволяет предотвратить развитие страшного недуга. Они обнаружили, что для этого достаточно регулярно употреблять некоторые блюда с рыбой.

Ученые из университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция)рассказали, что позволяет предотвратить развитие страшного недуга. Ониобнаружили, что для этого достаточно регулярно употреблять некоторые блюда срыбой.Оказывается, белок парвальбумин, который содержится в мясе трески,морского окуня и сельди, препятствует образованию в мозге бляшек, которыеприводят к появлению тремора. Полезное вещество можно также найти в карпе илососевых породах рыб.По словам специалистов, наиболее питательной рыба становится осеньюиз-за изменения метаболизма, передает телеканал . Синдром Паркинсонаразвивается у людей ближе к старости и до сих пор это заболевание считаетсянеизлечимым.Ранее ученые изУниверситета Колорадо в США доказали, что регулярные занятия физкультуройспасут от болезни Паркинсона. Физическая активность не позволяет скапливаться ворганизме вредным белкам. Авторы исследования предположили, что во времябега повышается уровень белка DJ-1, что, в свою очередь, препятствуетнакоплению в нейронах мозга белка альфа-синуклеина.Сообщалось и о другомоткрытии медиков. Выяснилось, что бег с утра удлиняет части хромосом,отвечающие за долголетие. Только бегать надо рано утром – между шестью идевятью часами утра.