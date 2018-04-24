Ученые из университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция)
рассказали, что позволяет предотвратить развитие страшного недуга. Они
обнаружили, что для этого достаточно регулярно употреблять некоторые блюда с
рыбой.
Ученые из университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция)
рассказали, что позволяет предотвратить развитие страшного недуга. Они
обнаружили, что для этого достаточно регулярно употреблять некоторые блюда с
рыбой.
Оказывается, белок парвальбумин, который содержится в мясе трески,
морского окуня и сельди, препятствует образованию в мозге бляшек, которые
приводят к появлению тремора. Полезное вещество можно также найти в карпе и
лососевых породах рыб.
По словам специалистов, наиболее питательной рыба становится осенью
из-за изменения метаболизма, передает телеканал . Синдром Паркинсона
развивается у людей ближе к старости и до сих пор это заболевание считается
неизлечимым.
Ранее ученые из
Университета Колорадо в США доказали, что регулярные занятия физкультурой
спасут от болезни Паркинсона. Физическая активность не позволяет скапливаться в
организме вредным белкам. Авторы исследования предположили, что во время
бега повышается уровень белка DJ-1, что, в свою очередь, препятствует
накоплению в нейронах мозга белка альфа-синуклеина.
Сообщалось и о другом
открытии медиков. Выяснилось, что бег с утра удлиняет части хромосом,
отвечающие за долголетие. Только бегать надо рано утром – между шестью и
девятью часами утра.