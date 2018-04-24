Россия не против сотрудничества с Украиной в газовой сфере, а Газпром даже готов к переговорам с Нафтогазом по новому контракту на транзит голубого топлива. Таким образом Москва говорит Киеву, что не все еще потеряно и украинский транзит имеет право на существование.

Россия не против сотрудничества с Украиной в газовой сфере,а "Газпром" даже готов к переговорам с "Нафтогазом" по новомуконтракту на транзит голубого топлива. Таким образом Москва говорит Киеву, чтоне все еще потеряно и украинский транзит имеет право на существование.По словам председателя правления "Газпрома" АлександраМедведева, расторжение нынешнего контракта с "Нафтогазом" не означает полногопрекращения транзита газа в Европу через Украину. Медведев подчеркнул, чтообъемы транзитного газа будут зависеть от позиций украинских партнеров."Текущий контракт ни при каких условиях, даже при сменеСолнца и Луны, продлеваться не будет", – пошутил топ-менеджер крупнейшейроссийской компании. Он также объяснил, когда Украина получит право заключитьновый контракт. Для этого "Нафтогаз" должен обосновать экономическуюпривлекательность транзита через территорию Украины.Частичной альтернативой украинскому маршруту сейчасвыступает проект "Северный поток – 2". Он способен сократить затратыпо транспортировке газа в Европу на треть, считает Медведев. Несмотря напротиводействие со стороны США и Украины, проект поддержали несколькоевропейских стран, в числе которых Германия и Австрия.Мало того, сейчас речь идет о строительстве "Северного потока– 3". Глава правления"Газпрома" не исключает появления и такого проекта. "Если Европа заявит свои потребности, готова будетподписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новыегазотранспортные проекты – "Северный поток-3", например", —сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".Напомним, что 19 апреля истек срок для переговоров поконтракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите, чутьранее истек срок по контракту на поставку газа, и 20 апреля "Газпром"подал документы о разрыве коммерческих договоров в арбитражный суд Стокгольма.Некоторое время назад на Украине возник дефицит голубоготоплива и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. Между тем,отказавшись два года назад от российского газа, Киев по-прежнему покупает его врежиме реверса из Европы, но по завышенной цене.