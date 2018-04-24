24.04.2018

2018-04-24 18:15:33

Россиянин убил любовницу за нравоучения

В Псковской области 63-летний мужчина подозревается в убийстве 59-летней сожительницы. Как пишет , любовник устал слушать упреки женщины и схватился за нож.



Пострадавшая получила ранение сердца с повреждением легкого. Женщина скончалась.