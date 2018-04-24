На сегодняшний день общая сумма составляет более 125 млн руб., сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Владимир».

С начала года долги населения за потребленный газ года выросли на треть. На сегодняшний день общая сумма составляет более 125 млн руб., сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Владимир».Как показывает статистика, самые злостные должники проживают в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Муромском, Петушинском и Собинском районах. В списках территорий, где платежная дисциплина намного лучше, значатся Селивановский, Судогодский, Меленковский и Юрьев-Польский районы.В рамках работы по снижению дебиторской задолженности компания-поставщик направила абонентам-неплательщикам почти 4 тысячи уведомлений о предстоящем отключении от газоснабжения.Напомним, в прошлом году за долги были отключены 2283 потребителя-неплательщика, общая просроченная задолженность которых составила 29,5 млн рублей. С начала 2018 года без газа уже остались 387 неплательщиков.Надо отметить, что абонентам-должникам всегда предлагается не доводить дело до отключений. В соответствии с законодательством за 20 дней им направляется уведомление о том, что в случае непогашения задолженности по истечении указанного срока подача газа будет приостановлена. Если за 20 дней абонент все же не погасил задолженность, то приходится действовать жестко – приостанавливать подачу газа. Специалисты устанавливают запорные устройства, заглушки или с помощью сварки отрезают газовую трубу. В ряде случае газовикам приходится привлекать тяжелую строительную технику и откапывать газопровод, чтобы произвести отключение. При этом для возобновления газоснабжения неплательщикам приходится не только заплатить всю сумму долга, но и стоимость отключения и повторного подключения газа. В некоторых случаях суммы могут достигать нескольких десятков тысяч рублей.На сегодняшний день существует несколько категорий должников. В работе с каждой из них у газовиков есть свой подход. Случайные должники, как правило, стараются уже в следующем месяце погасить долг. Тяжелее всего найти возможность взыскать долги с безответственных и неорганизованных неплательщиков. Если абоненты игнорируют обращения работников газовой службы, материалы направляются в суд, а взысканием долга занимаются судебные приставы-исполнители.ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» напоминает о необходимости своевременных расчетов за поставленный газ. Накопившийся долг будет взыскан в любом случае. К тому же, исполнительный лист может быть направлен напрямую по месту работы абонента либо по месту получения иного дохода. Например, в отделение Пенсионного фонда РФ. Деньги будут ежемесячно списываться с любого счета должника: с зарплатной карты или из пенсии. У должников могут возникнуть проблемы с получением компенсации расходов на оплату коммунальных услуг – ведь льготникам она предоставляется только при отсутствии у них задолженности по оплате услуг ЖКХ.Еще один эффективный способ воздействия на должников – ограничение для них выезда за рубеж. С 2015 года наличие долгов за коммунальные услуги влияет и на кредитную историю граждан, которую, как известно, пристально изучают банки, принимая решение о выдаче кредитов.